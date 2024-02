Zobaczyły to tysiące Polaków. Oburzenie po fatalnym błędzie w "19.30"

"Za taki błąd powinno się wylecieć. Jak się patrzy na to, to od razu zapala się lampka w głowie, że to nie sondaż poparcia. Jeśli ktoś popełnił taki błąd i nie zapaliła mu się taka lampka, tzn. że niekoniecznie pracuje w najlepszym dla siebie miejscu..." - dodał ekonomista Rafał Mundry.