Jak organizm reaguje na Omikron? Wstępne wyniki badania

Konieczne przestrzeganie zasad i szczepienie

Wirusolog zwraca uwagę na koniecznośĆ przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, czyli dystansu społecznego, dezynfekcji i prawidłowego noszenia maseczek. Zaapelowała też do osób niezaszczepionych o to, że powinny to zrobić jak najszybciej, "a już zaszczepieni dwoma dawkami powinni przyjąć szczepienie przypominające. Wiadomo bowiem, że odporność spada po około 5-6 miesiącach. I to jest ten czas na trzecią dawkę. Tylko w taki sposób możemy się chronić przed rozprzestrzenianiem się nowego wariantu, który najlepsze warunki do swego namnażania znajduje właśnie w organizmach niezaszczepionych" – powiedziała prof. Polz-Dacewicz