Jak naprawdę wygląda praca na statku? Spędziliśmy 48 godzin z załogą promu

Jak wygląda życie na statku? Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik postanowił to sprawdzić i ruszył w rejs promem z Gdańska do Szwecji. W trakcie podróży zwiedził centrum dowodzenia statku, dowiedział się, ile spala tak wielka maszyna, oraz jak przygotować jajecznicę dla 500 osób. Kulisy pracy na promie zdradziła załoga promu Stenaline. - Niestety, nie mamy już map papierowych, taki jest postęp czasu - komentuje kapitan Wojciech Jurgas. Wyjaśnił także, jakie są różnice między promem, statkiem a okrętem oraz wskazał, gdzie leży serce statku - na mostku czy w maszynowni. Jak na statku utrzymują się wazony? Jaka piosenka gra pasażerom przed wpłynięciem do portu? Obejrzyj materiał i sprawdź, jak wygląda praca marynarza od kulis.