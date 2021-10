Jak minister zdrowia unikał obostrzeń. Na mapie trudno nie zauważyć, kogo miałyby dotyczyć

25 października Adam Niedzielski podwyższa kryteria dla ewentualnych stref żółtych i czerwonych. Teraz decyduje wskaźnik średniej 7-dniowej liczby nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców. We wschodniej Polsce 17 powiatów kwalifikuje się do strefy czerwonej, a 21 do strefy żółtej.