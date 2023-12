Jak doszło do śmierci 14-latki z Andrychowa? "Pozostaje wiele pytań"

Nie milknie dyskusja po tragicznej śmierci 14-letniej Natalii z Andrychowa. Dziewczynka została znaleziona na mrozie przy banerze reklamowym w centrum miasta, gdzie wcześniej mijały ją dziesiątki osób. Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne wobec czterech andrychowskich policjantów, ponieważ jak wykazała kontrola, "istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do uchybień proceduralnych". - Myślę, że coraz bliżej jesteśmy wniosku, że mieliśmy do czynienia z rutyną policyjną, która doprowadziła do niewłaściwej oceny sytuacji. Ta rutyna jest efektem braku środków na właściwe szkolenia - ocenił w programie "Newsroom" WP insp. dr Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.

Rozwiń