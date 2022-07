Jak długo utrzyma się wysoka inflacja? Gowin kreśli mroczną prognozę

- Spodziewam się, że najbliższe miesiące, a nawet lata, będą dla polskiego społeczeństwa, ale i dla całej Europy, bardzo trudne. Będzie to okres bardzo trudny dla polskiej gospodarki. Inflacja niestety nadal będzie rosnąć, będzie zbliżać się do wysokości 20 proc. - prognozował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski prezes Porozumienia, były wicepremier Jarosław Gowin. Według niego, wpływ na rosnące ceny ma nie tylko wojna w Ukrainie, ale też polityka Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza wprowadzenie Polskiego Ładu. Gowin ocenił, że w pierwszej kolejności rząd i Narodowy Bank Polski powinny uspójnić swoje działania w walce z inflacją. Dobrym rozwiązaniem - jego zdaniem - byłby też wyraźny ruch ze strony KNF-u. - Komisja Nadzoru Finansowego powinna wydać oficjalną rekomendację dla banków, aby poziom oprocentowania kredytów był wyższy nie więcej niż o 3 proc. od oprocentowania oszczędności - powiedział gość WP. - Nie da się "czarować", dlatego że Polacy bardzo dotkliwie odczuwają wzrost cen i to jest tak naprawdę temat numer jeden rozmów Polaków - ocenił polityk.