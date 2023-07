Jak czajniki. Prokuratorzy mają zwrócić telewizory

"Decyzja o wprowadzeniu oszczędności"

"W wyniku przeprowadzonej analizy wykonania planu finansowego Prokuratury Okręgowej na 2023 roku, która wykazała znaczny wzrost bieżących kosztów utrzymania jednostek podjąłem decyzję o wprowadzeniu oszczędności (…). Wydatki dotyczą płaconego co miesiąc abonamentu z tytułu posiadanych odbiorników telewizyjnych i radiowych, który postanowiłem ograniczyć do minimum" - napisał prokurator Mariusz Dubowski w piśmie, do którego dotarł TVN24.pl.