Już się podzielili. Tak ma wyglądać nowy rząd Tuska

Kiedy poznamy nowy rząd?

Cezary Tomczyk dopytywany w niedzielę o to, czy skład rządu i treść umowy koalicyjnej poznamy do, planowanego na 13 listopada, posiedzenia Sejmu, Tomczyk odpowiedział: "Do 13 listopada większość z tych rzeczy będzie jasna, bo chcemy w oczywisty sposób wybrać Prezydium Sejmu, pokazać umowę koalicyjną".