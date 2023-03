Jajkami w ministra rolnictwa. Poprzednik komentuje

Polscy rolnicy zaprotestowali na spotkaniu z ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem. Rzucili w jego stronę jajkami. - Myślę, że rolnicy nie protestują przeciwko polityce, tylko przeciwko brakowi tej polityki. Po żniwach wicepremier Kowalczyk zachęcał rolników, żeby nie sprzedawali pszenicy i rzepaku, bo po Nowym Roku będzie droższa. Dziś rolnicy tracą na tonie rzepaku ok. 1000 zł a na tonie pszenicy ponad 400 zł - komentował w programie "Tłit" Marek Sawicki, poseł PSL i były minister rolnictwa. - Nie jest to nowa forma protestu. Kiedy we mnie i Jarosława Kalinowskiego rzucano jajkami, robiła to zorganizowana Solidarność rolników indywidualnych. PiS ma niezmiennie programy dla rolnictwa. W 2014 r. kiedy pojawiły się trzy ogniska afrykańskiego pomoru świń, wiedzieli jak sobie radzić. Wtedy było ponad 256 tys. gospodarstw produkujących trzodę chlewną. W tej chwili mamy tych gospodarstw niespełna 53 tys. Wszystko wskazuje na to, że z ASF poradzą sobie ok. 2030 r. i ASF nie będzie, bo nie będzie hodowli trzody chlewnej. ASF będzie tylko u dzików - dodał.