Jagodzianka "symbolem drożyzny". Minister o cenach żywności

Jagodzianka za 16 lub 23 zł? W sieci pojawiły się zdjęcia cen słodkich przekąsek, które stały się "symbolem drożyzny". Zdaniem Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi jest to cena "przesadzona". - Rynek zawsze koryguje tego typu wyskoki. Zawsze można pokazać jeden wyskok, ale pytanie, czy ktoś później kupuje po takiej cenie. Jeśli nie: cena wraca do normy - powiedział w programie "tłit" WP. Minister zapytany o to, o ile wzrosną ceny żywności jesienią, podał kilka zależnych od tego czynników. - Wojna oraz zobaczymy, jakie będą plony zbóż w Ukrainie. Mają być o połowę mniejsze niż w zeszłych latach. To jest dramatyczna (różnica - przyp. red.), bo to 60 - 70 mln ton. To dwa razy więcej niż my produkujemy. To może spowodować wzrost cen zbóż na rynkach światowych i jednocześnie żywności - stwierdził Kowalczyk. Najbardziej po kieszeni w przypadku cen żywności dostają najubożsi. - Udział żywności w koszyku zakupów jest największy. To najbardziej odczuwalne. Należy pamiętać, że nie tylko żywność odpowiedzialna jest za koszty utrzymania, ale również energia: to pierwotna przyczyna wzrostu cen wszystkiego - podkreślił rozmówca Michała Wróblewskiego.

