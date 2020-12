Jadwiga Morawiecka wspomina stan wojenny. "Zawsze starałam się chronić dzieci"

Matka Mateusza Morawieckiego swoimi wspomnieniami podzieliła się w wywiadzie dla "Gazety Polskiej". Zapytano ją m.in. o rok 1981, kiedy to władza ludowa wprowadziła na terenie kraju stan wojenny.

Podkreśliła, że jej rodzina niejednokrotnie doświadczała prześladowania ze strony milicji. Nie inaczej było pamiętnego 13 grudnia. - Przyszli do naszego mieszkania we Wrocławiu o dwunastej w nocy. Kornela nie było - byłam sama z dziećmi. Zawsze starałam się chronić dzieci, niczym ich nie narażać - stwierdziła.

Matka premiera Morawieckiego wyraźnie zaznaczyła jednak, że "nigdy nie bała się o siebie". - Jedyny strach, jaki mi towarzyszył, to lęk o dzieci - co się z nimi stanie, jak mnie zabiorą i aresztują. Wiedziałam, że wtedy z dziećmi będzie dramat i o nie się jedynie bałam - dodała.

Jadwiga Morawiecka opowiedziała również o tym, jak w czasie stanu wojennego wyglądały w jej rodzinie święta Bożego Narodzenia. - To był bardzo trudny czas. Nie było mojego taty, Kornel się ukrywał. Powiedziałam dzieciom, że nigdzie nie sprzedają choinek, więc Wigilia będzie bez niej. Ale za parę godzin zjawił się Mateusz z choinką - pojechał do Pęgowa i wyciął drzewko. I mieliśmy pachnącą lasem Wigilię. Tyle tylko, że drzewko nie było ubrane - było zbyt smutno, by myśleć o strojeniu choinki - powiedziała.