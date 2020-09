Jacek Sasin pytany o nepotyzm. Poszło o posadę dla stryja Andrzeja Dudy i syna posła PiS

Jacek Sasin był gościem na antenie RMF FM. Wicepremier oraz szef Ministerstwa Aktywów Państwowych był pytany m.in. o to, co trzeba zrobić, żeby zasiadać w radzie nadzorczej PKP Cargo. To nawiązanie do doniesień ws. stryja prezydenta, Antoniego Dudy, który został nowym członkiem rady nadzorczej w kolejowej spółce. Wcześniej był posłem z ramienia PiS. Przeszedł na emeryturę.