PKP Cargo. Stryj Andrzeja Dudy w radzie nadzorczej spółki. Przyznał, że nie ma doświadczenia z transportem kolejowym

Antoni Duda w radzie nadzorczej PKP Cargo

- Przez kilkanaście lat pracowałem w przemyśle, gdzie przeszedłem drogę od majstra do wiceprezesa - dodał Antoni Duda. Sukcesy w pracy zawodowej mają go predysponować do tego, by objąć funkcję członka rady nadzorczej jednej z największych państwowych kolejowych spółek. Wartość PKP Cargo wyceniana jest na około 600 milionów złotych. Duda jest jedenastym członkiem rady nadzorczej.