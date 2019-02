Jacek Sasin: chcemy zawalczyć o jak najlepszy wynik. Nie dla PiS, dla Polski

- Chcemy zawalczyć o jak najlepszy wynik. Nawet nie dla PiS, ale dla Polski, bo to ważne, kto będzie nas reprezentował w PE - tłumaczy Jacek Sasin, komentując skład listy kandydatów Zjednoczonej Prawicy do Parlamentu Europejskiego.

We wtorek, tuż po godzinie 19 zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS. Na krótkiej konferencji poinformowano, że ustalono czołówki list kandydatów do PE w poszczególnych okręgach. Znaleźli się na nich m.in. Joachim Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek czy Joanna Kopcińska.

- Dotychczas mieliśmy do czynienia z pewnymi dywagacjami czy spekulacjami medialnymi. W tej chwili rzeczywiście będziemy mieli pełną listę liderów naszych list do Parlamentu Europejskiego - mówił gość Polsat News Jacek Sasin w rozmowie z Dorota Gawryluk. - Jadąc do studia, nie miałem jeszcze tej informacji. Komitet Polityczny PiS obradował od popołudnia - dodał.

- To bardzo mocne nazwiska. Każde z tych nazwisk, które pani redaktor wymieniła, to bardzo mocne nazwiska - stwierdził, gdy prowadzącą rozmowę odczytała nazwiska kandydatów. - To popularni politycy i my rzeczywiście te wybory Parlamentu Europejskiego poważnie traktujemy. To będą bardzo mocne listy i chcemy zawalczyć o jak najlepszy wynik. Nawet nie dla PiS, ale dla Polski, bo to ważne, kto będzie nas reprezentował w PE - dodał polityk PiS.