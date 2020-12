Jacek Rostowski wezwany na przesłuchanie. Śledztwo umorzono 9 lat temu

Do zdarzenia doszło we wrześniu tego roku. Wezwanie na przesłuchanie przed prokurator Marylą Potrzyszcz-Doraczyńską wysłała do Rostowskiego delegatura CBA we Wrocławiu. Jak podano chodziło o postępowanie V Ds. 182/09, to jest śledztwo w sprawie tak zwanej ”afery hazardowej”.