Jacek Ozdoba o oświadczeniu rektora WUM: bezwstyd

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zbigniew Gaciong oznajmił, że nie zamierza ustąpić z zajmowanego stanowiska. Sprawę komentował w programie "Tłit" wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (Solidarna Polska). - Bezwstyd. To przerażające. Rektor, profesor, człowiek, który powinien być autorytetem - kłamał. Prawie 200 osób zaszczepionych poza grupą "0", nieprzestrzeganie procedur, kontrola NFZ, zdjęcia jak wita jednego z aktorów - to kompromitujące - mówił Ozdoba. - Układ personalny, który został zaszczepiony, wskazuje, że pan profesor wykorzystał swoje prywatne relacje i funkcje w jednej z fundacji. To absolutny skandal. Powinien się wycofać z tego, co robi - kontynuował polityk Solidarnej Polski. - Jestem zażenowany postawą pana profesora, który pokazał się jak mały chłopiec. To niedopuszczalne. To profesor, który powinien być autorytetem. Jeżeli ktokolwiek zajmuje taką funkcję, zachowuje się nieodpowiedzialnie, zawsze może zrezygnować. Mam nadzieje, że tak postąpi pan profesor - podsumował wiceminister.

Rozwiń