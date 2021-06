Jacek Ozdoba: Grożono mi pozbawieniem życia

Gościem programu "Newsroom WP" był Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Przyznał, że otrzymuje groźby. - Dostałem taką korespondencję. Polityk musi być przyzwyczajony do tego, ale nie chciałbym, by było to tematem dyskusji. Czuję się w obowiązku o tym mówić, bo jeżeli ktoś groźby kieruje wobec mnie, to może kierować wobec innych. Jak dodał, groźby o których mowa dotyczyły m.in. użycia siły fizycznej sugerujące pozbawienie życia.