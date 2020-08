Jacek Kurski znów na czele TVP. Andrzej Dera pytany o gratulacje od prezydenta

piątek Jacek Kurski wrócił na stanowisko prezesa TVP3 prezydent Andrzej Duda wysłał już mu swoje gratulacji nie nie to tak to że pan raczy żartować sobie w tej chwili że będą wysyłane jakieś gratulacje to jest sprawa wewnętrzna ze spółki decyzja jest A dlaczego dlaczego pan mówił o żartach Przecież to była sprawa Wirtualna Polska donosiła media to potwierdzały też bardzo istotna dla samego prezydenta który miał według naszych informacji oponować przeciwko jarosławowi kurskiemu Jackowi kurskiemu na stanowisku TVP więc Pałac Prezydencki chyba był w sprawę zaangażował nie jeżeli chodzi o Pałac Prezydencki to nie jest zaangażowany zmiany w w tym w spółce telewizyjnej z FTP ftps a więc te decyzje zapadają zgodnie z prawem TVP SA TPSA to kiedyś była TVP s.a. TVP SA taka spółka jest która zajmuje się telewizją publiczną więc na pewno nie żadnej ingerencji ze strony pałaców to kto i kiedy będzie i rozumiem że do świąt to jest rzeczownik zmieniło Wszystko pozostaje po staremu bo Widocznie tak ma być