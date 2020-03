Jacek Kurski wysłał list do Andrzeja Dudy. "Oddaję się do dyspozycji pana prezydenta"

Jacek Kurski, szef TVP, pokazał internautom list, który przesłał po południu prezydentowi. "Oddaję się do dyspozycji pana prezydenta" - napisał. Andrzej Duda ma czas do północy, by zdecydować, czy podpisze ustawę dot. 2 mld zł dla TVP.

(East News, Fot: Rafał Gaglewski)