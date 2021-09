Jacek Kurski o dziennikarzach TVP. Posypały się pochlebstwa

- Zauważyliśmy, że niektórzy próbują nas naśladować. Widziałem w jednej z telewizji komercyjnych, która ma swój program informacyjny, że zerżnęli niemal jeden do jednego oprawę TVP Info. Widać, że się bardzo spodobała. Nie wystarczy zgapić grafiki, trzeba jeszcze mieć tę prawdę i pasję, którą mają tylko dziennikarze, redaktorzy, wydawcy TVP. To jest nie do podrobienia – stwierdził prezes Kurski.