Makabryczny wypadek pod Mikołajkami. Z porsche została miazga. Zginęli biznesmeni

Mazury. Pędzili na biznesowy obiad. Zginęli w makabrycznym wypadku

Zarówno kierujący pojazdem Jacek S., do którego należało rozbite porsche, jak i 23-letni Michał działali w branży turystycznej. – Połączyły ich wspólne interesy i miłość do szybkich samochodów – powiedział ich wspólny znajomy, cytowany przez "Fakt". Dodał, że przed tragedią mężczyźni udali się na przejażdżkę z Giżycka do Mikołajek na biznesowy obiad.