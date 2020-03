WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Jacek Jaśkowiak apeluje o uzupełnienie zapasów. "Grozi to odejściem personelu"

- Wreszcie rząd zdał sobie sprawę ze skali zagrożenia - tak spotkanie premiera z samorządowcami ocenia Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania...

Transkrypcja: w takim razie Potem spotkanie wczoraj z premierem między innymi nie czuje się pan jako samorządowiec spokojniejszy wreszcie rząd Zdał sobie sprawę ze skali zagrożenia wreszcie tak by było wcześniej przecież mieliśmy sygnały że to nie jest jakiś wielki problem zajmowano się dwoma miliardami dla TVP jakimiś tutaj elementami czy Kurski czy się też nie obroni A to co stało u wrót Polski czyli to wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców było lekceważona przez cały czas były informację że grypa zwykła zabija więcej osób że nie ma problemu nie ma powodów do paniki i nagle się okazuje że jednak rząd zaczyna rozumieć rząd Wynika to że chociażby ten najważniejszy element czyli zawieszenie zajęć w szkołach na 14 dni zawieszenie zajęć na uniwersytetach podlegających w taki czy inny sposób ministrowi gowinowi również ze strony ministra Glińskiego czyli te elementy które się wiążą z placówkami Kultury że wreszcie rząd tak naprawdę widząc skalę problemu zaczyna powiedziała nie mam nadzieję że uzupełniona będą zapasy agencji rezerw materiałowych bo na dzisiaj to jest też Największym problemem daliśmy my samorządowcy uwagę rządowi że te zapasy w szpitalach strojów ochronnych masek wystarczają na 2 do 4 dni w zależności od miejsca naszego miasta ciągle zagrożenie że na przykład w Poznaniu za 2,4 dni w szpitalu będą zamykane bo nie będzie sprzętu mamy dzisiaj zagrożenie takie że to grozi bardziej odejściem personelu medycznego który również dbać o swoje zdrowie jeżeli ten personel medyczny nie będzie miał odpowiednich narzędzi w postaci ochronnych strojów które ochronią ten personal tak przed wirusem to trudno się dziś ci ludzie pracowali w takich warunkach w których za chwilę sami będą chorzy bo kto nas będzie leczył i na to zwracaliśmy uwagę też to Był apel tak naprawdę bardzo wielu samorządowców te elementy które się wiążą z kwestiami właśnie przenoszenia się wirusa w kościołach czy tych tych tych miejscach w których łatwo to to to właśnie może nastąpić to również nie jest jakaś moja wypowiedź odosobniona bo ja rozmawiałem na ten temat i z prezydentem karnowskim i z prezydent dulkiewicz istnieje prezydentami i my zdajemy sobie sprawę bo jesteśmy blisko obywateli my rozmawiamy z nim to ja rozmawiam z pracownikami biedronki które które które które są przy kasach się boją o swoje zdrowie i życie premier i rządzący są troszeczkę odseparowanie i od społeczeństwa tymi ochroniarzami tymi limuzynami A my jesteśmy blisko jeżeli rząd nas będzie słuchał co tak naprawdę podjąć ten co widziałem