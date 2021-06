Jacek i Joanna Kurscy ochrzcili córkę. Sakramentu udzielił metropolita częstochowski abp Wacław Depo

Jakie były przyczyny unieważnienia pierwszego małżeństwa Kurskiego? Tego nie podano do publicznej wiadomości. Jak informuje "Fakt", Jacek Kurski dwa lata zabiegał, by dopełnić formalności, które pozwolą mu poprowadzić ukochaną Joannę do ołtarza. Jego druga żona także ma za sobą rozwód.