Jacek Kurski wziął drugi ślub kościelny. To jedna z najważniejszych chwil w jego życiu

Jacek Kurski wziął ślub z Joanną Klimek

Jacek Kurski dwa lata temu wziął ślub cywilny z Joanną Klimek. Były prezes TVP i były poseł Prawa i Sprawiedliwości starał się jednak o to, by z obecną partnerką wziąć ślub kościelny. Wcześniej rozwiódł się z Moniką Kurską, z którą przez 20 lat tworzył związek małżeński. Jak informował "Fakt", Kurski chciał zrobić wszystko, by ślubować miłość obecnej partnerce przed ołtarzem.