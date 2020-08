Jacek Czaputowicz szczerze o MSZ. Szydło zaskoczona wypowiedziami ministra

Czaputowicz miał dążyć do ocieplenia relacji z Berlinem i Paryżem, co nie zawsze miało się podobać jego mocodawcom. Minister, który podał się do dymisji 20 sierpnia, wspominał też, że za jego kadencji w pewien sposób powrócił spór kompetencyjny. Polityka europejska zaczęła bezpośrednio podlegać premierowi, co zamiast ułatwić pracę dyplomacji, tylko ją utrudniło.