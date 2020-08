Burza po wypowiedzi amerykańskiego rabina. Beata Szydło: w tej sprawie popieram polityka PO

Transfer nie przypadł do gustu amerykańskiemu rabinowi, który w mediach społecznościowych gorzko skomentował tę decyzję. "Nigdy nie myślałem, że będę musiał to powiedzieć: dla Żyda granie w drużynie z Auschwitz to zdrada i wstydliwy nóż, wbity w plecy milionów. Jest wiele klubów hokejowych. Znajdź sobie inny" - zwrócił się do Sherbatovowa Elchanan Poupko.