Problemy i zagrożenia armii Putina. Wiceszef MSZ o Litwie i słabości UE

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przyznał, że rosyjscy żołnierze w Ukrainie mają bardzo niskie morale. W ostatnim czasie polski wywiad doszedł do nagrań rozmów, w których roi się od braku chęci walczenia na froncie. - To są rozmowy, dotyczące częściowo żołnierzy, którzy są na froncie, ale też tych żołnierzy, którzy nie zostali wysłani na front i na wszystkie możliwe sposoby starają się tego uniknąć - zdradził Jabłoński. Patrycjusz Wyżga nawiązał w trakcie programu do Litwy, blokującej dostawy rosyjskich surowców do obwodu kaliningradzkiego i najnowszych planów UE. Komisja Europejska zamierza jednak złagodzić sankcje, dosuszając część rosyjskich towarów, które miałyby dotrzeć do obwodu przez terytorium Litwy. - Polski rząd zdecydowanie wspiera działania litewskie. Uważamy, że jakiekolwiek rozwadnianie sankcji jest krokiem błędnym, który może podważać wiarygodność UE - zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych. Jabłoński uważa również, że należałoby "wyeliminować każdą część rosyjskiej gospodarki, która stanowi element machiny wojennej" - dodał.

