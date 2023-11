Izraelskie władze zlekceważyły ostrzeżenia. Są kolejne dowody

Żołnierki izraelskiej armii skierowane do obserwacji granicy ze Strefą Gazy miesiącami "wielokrotnie raportowały o dostrzeganych zmianach" w zachowaniu Hamasu - twierdzi serwis dziennika "The Jerusalem Post". Zmiany, zdaniem obserwatorek, budziły niepokój i wymagały dokładniejszego sprawdzenia, do którego jednak nigdy nie doszło.