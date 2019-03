Izraelskie media o aferze z antysemickim pismem w polskim Sejmie. "Uczą jak rozpoznać Żyda"

O aferze z antysemickim pismem w sejmowym kiosku, głośno jest już nie tylko w Polsce. Pisze o niej także izraelska prasa, w tym największy izraelski dziennik "Haaretz".

- To jest skandal, że tego typu pismo jest rozprowadzane w polskim Sejmie - powiedział Wirtualnej Polsce poseł Michał Kamiński.

Informacja o tygodniku wydawanym przez Leszka Bubla, który sam siebie nazywa "naczelnym antysemitą RP", w sejmowym kiosku wywołała burzę w Polsce. Ale nie tylko. Już w środę, jak przyznał w rozmowie z WP Michał Kamiński, dzwonili do niego w tej sprawie dziennikarze z Izraela.

Depeszę przedrukował największy i najstarszy izraelski dziennik "Haaretz". Gazeta, zamieszczając depeszę na swojej stronie internetowej, podlinkowała do niej poprzednie artykuły o Polsce i antysemityzmie. Pod zdjęciem okładki z pisma "Tylko Polska" możemy więc przeczytać, że "Historyk może w Polsce usłyszeć zarzuty za napisanie, że Polacy zabijali Żydów w czasie II wojny światowej", "Tak, Polacy wchłonęłi antysemityzm z mlekiem matki" oraz "Polski premier dla Haaretza: Dziesiątki tysięcy Polaków pomagało Żydom. Nie poddamy się kłamstwom".

Ta sama depesza została także opublikowana przez inny izraelski dziennik "The Times of Israel".

W środę, po wybuchu afery z pismem Bubla w sejmowym kioski reporter WP Michał Wróblewski zwrócił się do Kancelarii Sejmu z pytaniami: 1) Kto jest odpowiedzialny za zamawianie prasy do Sejmu i dlaczego w sejmowym kiosku znajduje się pismo "Tylko Polska"? 2) Czy zgadzacie się Państwo, że w gazecie "Tylko Polska" znajdują się treści antysemickie? 3) Czy planowane jest wycofanie gazety z sejmowej sprzedaży?.

Po kilku godzinach otrzymał odpowiedź od szefa Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzeja Grzegrzółki, z której wynikało, że sejmowy kiosk prowadzi RUCH S.A. "Oznacza to, że to ta firma odpowiada za dobór tytułów prasowych oraz sposób ich ekspozycji. Warto też podkreślić, że osoby sprzedające prasę w punktach na terenie Parlamentu nie są pracownikami Kancelarii Sejmu ani osobami zatrudnianymi przez tę instytucję na podstawie umów cywilnoprawnych" - czytamy w piśmie skierowanym do redakcji WP.