Izraelski MSZ nie chce nas na konferencji w Knesecie. Ale i tak przyjedziemy

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska będzie uczestniczyła w konferencji międzynarodowej, która odbędzie się w izraelskim Knesecie. Przeciwko jej obecności zaprotestowała izraelska dyplomacja.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ok. 30 państw. Zaproszenie do polskiego przedstawiciela wystosowano jeszcze przez wybuchem kryzysu polsko-izraelskiego. Izraelski MSZ chciał, by je odwołać. Szef kancelarii Knesetu Albert Sacharowicz uznał jednak, że tego nie zrobi.