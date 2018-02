Izraelczyk nagrał w Polsce kontrowersyjny film o antysemityzmie. Zapytaliśmy go o obecny spór

Po publikacji w 2009 roku filmu "Dezinformacja", Yoav Shamir wielokrotnie oskarżany był o antysemityzm. Ponieważ dużą część swojej produkcji nagrał w Polsce, zapytaliśmy go, jak ocenia teraz gorący spór na linii Warszawa-Tel Awiw. - To niepokojące - mówi nam izraelski reżyser.

Szamir ma na swoim koncie kilka ciekawych produkcji, ale najbardziej znana i wyróżniona wieloma nagrodami to z pewnością "Dezinformacja". Autor wyjaśnia, że całe życie słyszy o antysemityzmie, ale nigdy go nie doświadczył. W filmie podkreśla, że życie przeszłością (głównie tematem Holokaustu) uniemożliwia wielu Żydom rozwój i postęp. W obozie Auschwitz-Birkenau Szamir pokazuje, jak izraelscy przewodnicy utrzymują młodzież ze swojego kraju w ciągłym strachu i izolacji od miejscowej ludności. Udowadnia też, że chociaż Anti-Defamation League alarmowała np. w 2007 roku o niepokojącym wzroście antysemityzmu w USA, ograniczał się on raczej do nazwania kogoś "Żydem" lub ostrych komentarzy w internecie. Cały film TUTAJ: