Izrael zamknął Strefę Gazy

Płot nad i pod ziemią

Płot to zaawansowany technicznie obiekt. Oddziela Strefę Gazy od Izraela zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Sześciometrowe ogrodzenie graniczne zawiera podziemne czujniki do wykrywania budowy tuneli, instalacje radarowe, urządzenia podwodne oraz monitoring. Zabezpieczenia mają chronić Izrael m.in. przed budową nielegalnych tuneli, które mogłyby zostać wykorzystane do transportu uzbrojenia.