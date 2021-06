Izrael uderzył w Polskę. Z obozu Ziobry słychać: To hańba!

W czwartek późnym wieczorem Sejm przyjął ustawę blokującą roszczenia o mienie bezspadkowe. "Procedowana zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami" - napisała w reakcji na decyzję posłów Ambasada Izraela w Polsce. W programie "Newsroom WP" Jacek Ozdoba stwierdził, że działania izraelskiej administracji "są hańbą". - To jest niegodne jakiegokolwiek reprezentanta w świecie politycznym - powiedział. Polityk Solidarnej Polski ocenił ponadto, że "to oświadczenie powinno być w języku niemieckim". - Brakuje też tam słowa: Niemcy. Zastosowano tutaj współczesną goebbelsowską propagandę. To Polska była ofiarą drugiej wojny światowej. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości w tej kwestii, to jest nieukiem - stwierdził Jacek Ozdoba.