"Izrael skazany na niepowodzenie". Gen. Skrzypczak jest przekonany

Trwają naloty na Strefę Gazy, a w odwecie za to Hamas przeprowadza ataki rakietowe. Konflikt izraelsko-palestyński przybiera na sile i generuje kolejne ofiary śmiertelne. W programie "Newsroom WP" gen. Waldemar Skrzypczak stwierdził, że "nie ma aktualnie klucza do rozwiązania tego problemu". - Ta wojna trwa z różnym poziomem intensywności praktycznie od 73 lat - zauważył ekspert. Gość WP ocenił również, że będzie coraz gorzej. - Sytuacja się komplikuje, bo widoczne jest zwiększone zaangażowanie Palestyńczyków pobudzane przez państwa arabskie, które wyraźnie widzą, że pozycja Amerykanów w regionie słabnie. Jeżeli nie podejmie się żadnych działań na poziomie relacji między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to tego problemu się nie rozwiąże - powiedział gen. Waldemar Skrzypczak. Ekspert dodał, że „Izrael jest w tym wszystkim z góry skazany na niepowodzenie”.

