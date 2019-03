Izrael rozpoczął ostrzał Strefy Gazy. USA uznały status Wzgórza Golan

Siły zbrojne Izraela odpowiedziały na poranny atak Hamasu, w wyniku którego obrażenia odniosło siedem osób. Odwetowy ostrzał Izraela jest wymierzony w placówki szkoleniowe i wojskowe Hamasu. Ostrzał obiektów rozpoczął się o godz. 17 czasu polskiego. W poniedziałek USA uznało Wzgórza Golan za terytorium Izraela.

Izraelskie dowództwo wysłało dwie brygady piechoty i siły pancerne do południowego Izraela. Trwają przygotowania do powołania tysięcy rezerwistów, w tym niektórych z Dowództwa Obrony Powietrznej, Korpusu Wywiadu i Dowództwa Frontu Wewnętrznego. Izrael zamknął również przejścia graniczne Erez i Kerem Shalom do Strefy Gazy.