Izrael przygotowuje się "na każdy scenariusz" w Rosji

Minister spraw zagranicznych Eli Cohen po rozmowie z ambasadorem Izraela w Moskwie Aleksem Ben Cwi oświadczył w sobotę wieczorem: "Przygotowujemy się na wszystkie scenariusze". Dodał, że jego resort zalecił Izraelczykom, by "rozważyli konieczność" podróży do Rosji oraz wezwano tych, którzy tam przebywają, by "rozważyli zasadność" pozostania w tym kraju.