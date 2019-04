Izrael. Premier Netanjahu chce nazwać miasto na cześć Donalda Trumpa

Izrael chce nazwać nową osadę na Wzgórzach Golan imieniem Donalda Trumpa. Ma to być wyraz wdzięczności "za uznanie roszczeń do suwerenności nad strategicznym płaskowyżem" - informuje agencja Reuters.

Bliskowschodni konflikt o władzę nad Wzgórzami trwa od 1967 roku. Wtedy Izrael zaanektował syryjskie terytorium. Ten ruch do tej pory nie jest uznawany przez społeczność międzynarodową. Mimo to Donald Trump podpisał w zeszłym miesiącu dekret, który uznał izraelską suwerenność nad tym regionem.

Wdzięczność

Donald Trump nie odniósł się jeszcze do sugestii izraelskiego premiera. Zrobił to Jonny Daniels, szef organizacji "From The Depths". W tweecie wspomina wizytę w nowojorskim apartamencie Trumpa. "Rozmawiałem z nim wtedy (...) o budowie Trump Hotelu w Izraelu. Teraz nazywają całe miasto jego imieniem!" napisał Daniels.