Izrael odkrył największy tunel Hamasu. Budowa mogła kosztować miliony dolarów

- To największy tunel, jaki znaleźliśmy w Strefie Gazy. Przeznaczony do ataku na przejście graniczne (Erez) - powiedział główny rzecznik wojskowy Izraela, kontradmirał Daniel Hagari, cytowany przez agencję Reutera. Wojskowy nie doprecyzował czy tunel został użyty przez Hamas do ataku z 7 października. - W ten tunel zainwestowano miliony dolarów. Jego budowa zajęła lata. Pojazdy mogą przez niego przejeżdżać - dodał.