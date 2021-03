Izrael. Nowy wariant koronawirusa

Odkrycie nowego wariantu koronawirusa potwierdził we wtorek izraelski resort zdrowia. Co ważne, nie jest on bardziej zakaźny, jak było to w przypadku odmiany z Wielkiej Brytanii.

Izrael. Nowy wariant koronawirusa Źródło: Getty Images , Fot: Anadolu Agency