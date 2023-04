"Izrael bliżej wojny niż spokoju". Wywiad IDF ostrzega rząd

Wojna bliżej niż spokój

Eskalacja napięć między Iranem a Izraelem nieustaje. Według IDF, o czym pisze "The Jerusalem Post", irański przywódca Al Chamenei domaga się odpowiedzi na przypisywane Izraelowi zabójstwa i ataki, w efekcie czego Irańczycy starają się przenieść działalność terrorystyczną do Izraela. Póki co nie udaje im się, ale presja jest "mocno odczuwalna", pisze izraelska gazeta.