Izrael bez litości. Uciekinierzy z Rosji i Białorusi na lodzie

O praktyce rządowych struktur do spraw rozpatrywania przypadków emigrantów starających się o azyl donosi "The Times of Israel". Białorusini i Rosjanie, zarówno ci, którzy przyjechali przed, jak i po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nie dostaną formalnych pozwoleń na pobyt. Państwo przyjęło strategię, która pozostawia ich w zawieszeniu, bez jakichkolwiek praw.