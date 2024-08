Izabela zaginęła na autostradzie. Policja szuka, eksperci analizują

W piątek, 9 sierpnia Izabela Parzyszek jechała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia. Miała tam odebrać swojego ojca ze szpitala. Na 78. kilometrze A4 auto zepsuło się, więc stanęła na pasie awaryjnym w okolicach Kwiatowa. Około godziny 19.30 zadzwoniła do ojca i to był ostatni kontakt z kobietą. Poprosiła, by zadzwonił po lawetę.