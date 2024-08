Popsuło się jej auto na A4 i zniknęła. Poszukują 35-latki

Porzucone auto, w środku telefon

Kobieta zatrzymała się na wysokości wsi Kwiatów. Jej ojciec poradził, by wezwała pomoc drogową. Godzinę później zadzwonił ponownie do kobiety. Ta powiedziała, że nikogo nie wezwała i poprosiła ojca, by on to zrobił. - To był ostatni z nią kontakt - mówi mąż zaginionej.