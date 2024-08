Nastolatek zamknięty w paczkomacie. Strażacy z Niemiec przecierali oczy

- Natychmiast nawiązano z nim kontakt. Na szczęście nastolatkowi nic się nie stało i miał przy sobie coś do picia - informuje Florian Vesper ze straży pożarnej w Dortmundzie.

Policja potwierdziła, że 14-letni chłopak był razem z grupką znajomych. Chłopak sam, dobrowolnie wszedł do skrytki. Zrobił to dla zabawy, to miał być żart. Niestety, gdy w pewnej chwili drzwiczki się zatrzasnęły, okazało się, że znalazł się w potrzasku. Koledzy musieli wezwać pomoc.