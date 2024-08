Wypadek Polki w Egipcie. Siostra: Paulina płacze i jęczy z bólu

Na ten moment kwota, którą chcą zebrać to 500 tys. zł. Rodzice chcą, żeby nastolatka jak najszybciej trafiła do szpitala w Polsce, gdzie leczenie będzie tańsze. Jednak na razie stan Pauliny na to nie pozwala, a nawet kiedy będzie to możliwe, transport medyczny to wydatek na poziomie ok. 100 tys. zł.