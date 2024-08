Młoda Polka walczy o życie w szpitalu w Egipcie. Dramatyczny apel rodziny

Kobieta trafiła do prywatnego szpitala, który już za pierwsze dwie doby leczenia wystawił rachunek w wysokości 20 tys. euro. Każda następna doba spędzona w szpitalu to 4 tys. euro, a leczenie może trwać jeszcze przez miesiąc. Jak informuje "Fakt", polisa ubezpieczeniowa wykupiona przez pracodawcę Pauliny nie obejmowała wypadków w czasie prywatnym. A transport do szpitala publicznego, gdzie koszty będą niższe, na razie nie jest możliwy ze względu na ciężki stan poszkodowanej.