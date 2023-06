Iwanow o stanie Putina: "Tylko ślepy i głuchy tego nie widzi"

- Rosja jest słaba, jak nigdy. Putin jest słaby, jak nigdy. To jest jasne - mówił w programie "Newsroom" WP były dysydent sowiecki prof. Nikołaj Iwanow. Historyk podkreślał, że po rajdzie grupy Wagnera na Moskwę rosyjski prezydent robi wszystko, aby zakłamać powstały wokół niego obraz. - Próbuje przekonać społeczeństwo do jeszcze większego zjednoczenia wokół siebie, żeby wygrać wojnę, a tylko ślepy i głuchy nie widzi, że powoli tę wojnę przegrywa. To widzi każdy - mówił. Prof. Iwanow podkreślił jednocześnie, że "nie widzi nikogo", kto mógłby "zagrozić Putinowi". - Był Prigożyn, ale jego zagrożenie było dziecięce - podkreślał.

