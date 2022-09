Iwan Krastew: "To będą najtrudniejsze miesiące w historii Unii"

– Tak, rosyjska propaganda niestrudzenie twierdzi, że cokolwiek dzieje się na świecie, wywołane jest przez USA, które potem na tym korzystają. Oczywiście efekt ekonomiczny wojny jest w USA znacznie mniejszy niż w Europie. Po drugie: ten konflikt pokazał Europie jej całkowitą zależność od USA. W tym sensie jeśli ktokolwiek znacząco przyczynił się do zwiększenia znaczenia USA dla Europy, to był nim prezydent Władimir Putin, który rozpoczął tę wojnę. Twierdząc, że USA wygrywa na tej wojnie, rosyjska propaganda próbuje skłonić Europejczyków do zwrócenia się przeciwko USA. Moskwa powtarza: spójrzcie na ceny ropy; spójrzcie, jak bardzo cierpicie z powodu tego, co się dzieje, podczas gdy Amerykanów to w ogóle nie dotyka. Sprzedają za to swój skroplony gaz.