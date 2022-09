Niemieckie gazety o kandydacie na polskiego ambasadora: przyjedzie z trudną misją

Pierwsza misja: reparacje

Według "TAZ" jako ambasador musiałby w pierwszej kolejności wypełnić "delikatną misję": przekazać notę dyplomatyczną, w której Polska zażąda od Niemiec reparacji w wysokości 1,3 bln euro. "W wywiadzie radiowym bronił on tych postulatów. Jeśli chodzi o ton, to może on coś zmienić. Ale w konkretnych sprawach już nie" – ocenia "TAZ".