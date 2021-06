IV fala jeszcze w sierpniu? Prof. Flisiak skomentował słowa ministra

- Dotychczasowe fale wzrostów zachorowań pokazywały ścisły związek z powrotem dzieci do szkoły. W związku z tym, że nie mamy bardzo dużego wyszczepienia, a wariant delta jest zainteresowany przede wszystkim osobami niezaszczepionymi, spodziewam się, że w dwa tygodnie po pójściu młodzieży do szkół zetkniemy się ze wzrostem liczby zachorowań - powiedział gość programu "Newsroom" WP prof. Robert Flisiak. Agnieszka Kopacz pytała go o słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który stwierdził we wtorek, że "istnieje prawdopodobieństwo, że czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia". Prof. Flisiak dodał, że jego zdaniem jest "mało prawdopodobne", że wyraźny wzrost liczby nowych zachorowań pojawi się już pod koniec wakacji.